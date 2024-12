Opinião: Connection the dots towards 2025

Muda a folha do calendário e entramos no novo ano, com grande incerteza social e política… Repito a primeira frase do artigo que escrevi sobre o final de 2023 e parece que pouco mudou: as guerras não parecem sequer abrandar e a Europa continua mergulhada em inúmeras tensões.

Ainda assim no nosso país, com um novo governo e alguma estabilização, o crescimento da economia cifrar-se-á em 1,7% ( 0,8 p.p. acima da média da União Europeia), segundo as estimativas mais recentes. O nível da inflação em Portugal aproxima-se da meta de médio prazo do BCE de 2%, depois dos 5,3% em 2023. E nas mais Orecentes projeções divulgadas, o Banco de Portugal prevê uma aceleração em 2025 e 2026, com um crescimento estimado na ordem dos 2,2%.

2024 ficou inevitavelmente marcado pelo grito de alerta de Mario Draghi ao publicar “The future of European competitiveness”. Este relatório realça como a U.E. está a perder terreno para a China e os Estados Unidos, não só em termos de investimento como também produtividade. É necessário que a Europa se “reinvente” e para tal, será necessário que invista 5% do PIB por ano (cerca de 800 mil milhões de euros), em áreas estratégicas, para que a produtividade aumente 6% num prazo de 15 anos. O relatório define uma estratégia para a U.E. assente em 3 grandes áreas de ação para a promoção do crescimento: 1 ) “Closing the innovation gap”; 2 ) Plano conjunto para a descarbonização e a competitividade e 3 ) Aumentar a segurança e reduzir a dependência externa.

A adicionar a este macro desafio, os próximos meses serão marcados por:

– Eleição de Trump e o aumento de políticas protecionistas. A eleição americana marca uma alteração no contexto geopolítico mundial, com consequências para as economias de todo o mundo. O aumento das tarifas, em particular um as taxas a serem aplicadas aos países com os quais os EUA têm um défice comercial, impactarão em particular a China e a UE.

– Desvalorização do Euro face ao Dólar. Ao longo das últimas semanas assistiu-se a uma depreciação substancial da cotação do Euro face ao Dólar. Face à incerteza internacional e os diferenciais das taxas de juro devido às expectativas de uma política orçamental mais expansiva nos EUA, este movimento reduz a atratividade da Zona Euro para os investidores internacionais.

– Acordo comercial entre União Europeia e o Mercosul. Este cordo estabelece as condições para a troca livre de bens entre os países da Mercosul, nomeadamente, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e a UE. No caso de Portugal, o acordo deverá beneficiar as empresas, em particular, do setor agrícola e alimentar, dadas as elevadas taxas alfandegárias a que alguns destes produtos estão sujeitos e o mercado potencial dos países do Mercosul.

Os dados estão lançados: 2025 será marcado por alguma convulsão internacional em função da evolução dos conflitos da

Ucrânia e Médio Oriente, e pelas ondas de choque que se farão sentir pelas políticas económicas/tarifas anunciadas por Trump. É esta a agitação esperada para os próximos meses, e é nela que teremos de “ligar os pontos” para que a nossa economia ambicione a um crescimento sustentado. Algumas boas notícias como a execução dos fundos PRR ou atribuição do Campeonato do Mundo de Futebol 2030, podem alicerçar algumas das mudanças estruturais que necessitamos.

Tudo isto vai também estará em discussão na 4º edição do evento: Connect Your Dots.

No dia 24 de Janeiro, no Convento de S. Francisco em Coimbra, os alunos do Clube MBA-FEUC proporcionam um espaço de partilha de ideias, projetos inovadores e networking. Tendo acompanhado de perto alguns dos atuais e ex-alunos do MBA da Faculdade de Economia, espero um dia de muita inspiração e de exploração novas perspetivas no mundo dos negócios. O foco será no tema da “inevitável” Inteligência Artificial, em conjugação com a Transformação Digital e a Cibersegurança.

Arranque o ano participando num evento único!

Mais informações, agenda e inscrições em:

https://www.uc.pt/feuc/eventos/connect-your-dots-4-edicao/