Opinião: All 4 U (capítulo 2)

A casa como espaço de tratamento? Definitivamente. Ter um programa de recuperação que no final leva as pessoas ao mesmo lugar não tem qualquer interesse a médio prazo e é um investimento perdido. O All 4 U (Todos para ti) é uma ideia de intervir nas pessoas desde a sua intimidade.

Rompemos um ciclo de doença e construímos um caminho de profilaxia e prevenção.

Voltemos ao personagem do exemplo (capítulo 1 na semana passada) e acrescentemos uma debilidade emocional, uma depressão, uma grande instabilidade económica. Mas já agora dêmos-lhe 43 anos. Todo este investimento faria agora sentido para melhorar o doente, a sua envolvência e o seu futuro. Assim, o facto de o ajudarmos na incumbência de cuidador, vai melhorar o futuro.

Agora temos um doente obeso, diabético, hipertenso, com uma hérnia umbilical, úlcera varicosa e cuidador de um acamado, numa casa inapropriada. Devemos oferecer a solução? O tratamento passa por cuidar o Homem no seu cenário, começando por melhorar o espaço higiénico e formando a pessoa. O ensino é parte integrante deste projecto. CONTIGO é este o lema fundamental de todo este projecto.

Um compromisso é um contrato entre as partes e é obrigatório para os outorgantes. Nada se criará se não houver, após o diagnóstico, e decisão terapêutica, um acordo de princípios voluntariamente construído entre o doente e a instituição que assume o seu tratamento. Como se financia o CONTIGO? Pode ser um projecto público, e deve ter sempre uma parte investida pelo cliente/doente, e se for privado, pode basear-se numa permuta como tem existido na tradição das Misericórdias em Portugal. Pode corresponder a um pagamento integral do trabalho em doentes mais abastados. Nunca deverá ser inteiramente gratuito, pois há ganhos que são mais fáceis de contabilizar se o próprio os valorizar em remuneração, esforço, ou partilha. Tornemos palpável este exemplo. Nós, os cuidadores, ensinamos o doente a cuidar o acamado e reconstruímos quartos e casas de banho, além de lhe dar formação adequada à tarefa que agora desempenha melhor. Agora podemos colocar-lhe outro acamado para cuidar. Tem condições, sabe quanto baste e está a contribuir para aquilo de que está a beneficiar.

All 4 U também pode existir apenas para aqueles que o podem comprar. Uma das forças da desigualdade deste mundo.

O doente encontra no programa CONTIGO uma solução para o isolamento ou a solidão, um tratamento das suas doenças (sempre que possível num método all in 1) e uma correcção clínica da patologia presente.

Assim, ao nosso exemplo, acrescentamos agora que é solteiro, herdeiro e usufrutuário, com suficiente dinheiro para integrar um projecto deste tipo. Tomamos conta da pessoa acamada de que era cuidador, enquanto o introduzimos num tratamento da cavidade oral e melhoria das feridas crónicas dos membros inferiores. Mais tarde será submetido a cirurgia que tratará a obesidade, a hipertensão e a diabetes. Na mesma intervenção encontrará a resolução da hérnia e o tratamento das varizes, com enxertos dermo epidérmicos para acabar com as úlceras. All in 1 (todos de uma vez) construído em escada. No degrau último, temos a educação para a saúde, para uma vida saudável que impeça o regresso do ciclo vicioso anterior.

All in one (todos de uma vez) e all 4 U (todos por ti) é uma outra maneira de pensar a saúde, e pode fazer-se em sistemas mistos financeiros, em regime público e em regime privado, mas obriga a uma organização sem grupos estanques, sem serviços impermeáveis. A comunicação intercelular torna-se eficiente para dar solução eficaz a cada desafio. Paredes abdominais complexas, obesidades extremas, depressivos de longa data, dores crónicas seriam os potenciais clientes deste sistema na faz inicial.