Operação “Páscoa 2025” da GNR arranca hoje

A Guarda Nacional Republicana (GNR) realiza a partir de hoje a operação “Páscoa 2025”, que se prolonga até dia 21 e pretende combater a criminalidade e contribuir para a redução da sinistralidade rodoviária durante as festividades.

Em comunicado, a GNR recorda que esta época, tradicionalmente, se caracteriza pela reunião das famílias nas suas regiões de origem e, uma vez que é coincidente com o período de férias escolares, se prevê “um aumento significativo do tráfego rodoviário”.

A GNR aconselha a uma condução “atenta, cautelosa e defensiva”, recomendando aos condutores que adequem a velocidade às condições meteorológicas, ao estado da via e ao volume de tráfego rodoviário, evitem manobras “que possam resultar em embaraço para o trânsito” ou que, de alguma forma, possam originar acidentes.

Diz ainda que vai estar especialmente atenta a manobras perigosas, à condução sob a influência do álcool e substâncias psicotrópicas, ao excesso de velocidade, à correta sinalização e execução de manobras de ultrapassagem, de mudança de direção e de cedência de passagem, utilização indevida do telemóvel e à incorreta ou não utilização do cinto de segurança e/ou cadeirinha para crianças.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) também inicia hoje a operação “Polícia Sempre Presente: Páscoa em Segurança 2025”, reforçando a visibilidade na via pública e a segurança rodoviária.

A operação da PSP também se prolonga até dia 21 de abril.

No ano passado, a PSP registou no decorrer da operação 1.352 acidentes, dos quais resultaram um morto, 377 feridos ligeiros e 15 feridos graves.