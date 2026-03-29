“Onda negra” de mais de mil adeptos vai a Amarante ajudar a Académica garantir a liderança isolada
Académica joga hoje, às 15H00, em Amarante | Fotografia: AAC/OAF
A Académica desloca-se hoje, às 15H00, a Amarante num jogo a contar para a fase de Apuramento de Campeão da Liga 3 e vai contar com forte apoio nas bancadas. Os estudantes têm já garantida a ajuda de mais de mil academistas nas bancadas do Municipal de Amarante.
Este jogo, entre Amarante e Académica, permite às duas equipas encerrarem a primeira volta. O embate no Municipal de Amarante coloca frente a frente duas equipas com 15 pontos, 1.º e 2.º classificados, ambas com cinco golos sofridos em seis desafios da 2.ª fase da Liga 3.
Na antevisão à partida, o treinador da Académica, António Barbosa, atribuiu o “favoritismo” ao Amarante, “por jogar em casa”.