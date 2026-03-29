“Onda negra” de mais de mil adeptos vai a Amarante ajudar a Académica garantir a liderança isolada

29 de março de 2026 às 10 h51
Académica joga hoje, às 15H00, em Amarante | Fotografia: AAC/OAF

A Académica desloca-se hoje, às 15H00, a Amarante num jogo a contar para a fase de Apuramento de Campeão da Liga 3 e vai contar com forte apoio nas bancadas. Os estudantes têm já garantida a ajuda de mais de mil academistas nas bancadas do Municipal de Amarante.

Este jogo, entre Amarante e Académica, permite às duas equipas encerrarem a primeira volta. O embate no Municipal de Amarante coloca frente a frente duas equipas com 15 pontos, 1.º e 2.º classificados, ambas com cinco golos sofridos em seis desafios da 2.ª fase da Liga 3.

Na antevisão à partida, o treinador da Académica, António Barbosa, atribuiu o “favoritismo” ao Amarante, “por jogar em casa”.

 

redação as beiras

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


