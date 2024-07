Oliveira do Hospital: Quatro dias de festa para dar a conhecer Penalva de Alva

“Trazer alguma vida a Penalva de Alva e dar a conhecer a aldeia” é o principal objetivo da Festa de Verão de Penalva de Alva que se realiza nos próximos dias 2,3,4 e 5 de agosto, no recinto da Sociedade Recreativa Penalvense (SRP).

“Com a nossa festa tentamos incentivar pessoas de outras freguesias e concelhos, e de todas a faixas etárias, a conhecerem a nossa aldeia”, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS o presidente da SRP, Cláudio Vasconcelos Matias.

Este ano, a organização pretende que o evento seja mais sustentável adotando a utilização de copos reutilizáveis e personalizados e aposta no regresso do “Cantinho da Tuna”, promovida pelos elementos da Tuna Recreativa Penalvense.

O presidente da SRP assume que “é sempre difícil estimar o número de visitantes”, mas a expetativa é que “tenhamos casa cheia e que as pessoas se mantenham até mais tarde”.

Orxestra Pitagórica

e Djs são aposta

O programa arranca no dia 2 de agosto (sexta-feira) com “Paulo Ribeiro e Xô Torres”, seguindo-se a Orxestra Pitagórica (00H00) e o Dj Kardoslav (01H30).

No sábado (3) a noite é dedicada à música popular com a Banda Click (22H00) e com o Dj Moreira (01H30).

No domingo, a Tuna Recreativa Penalvense inicia a tarde cultural com um concerto na Igreja Matriz de Penalva de Alva, pelas 15H30. À noite grupo Jovisom anima o recinto. O espetáculo de fogo-de-artifício está marcado para as 00H30.

O certame termina na segunda-feira (5) com uma noite de jogos tradicionais (21H30).