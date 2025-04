Obras do metrobus condicionam trânsito em Celas durante quatro meses

As obras do Sistema de Mobilidade do Mondego vão condicionar ainda mais o trânsito automóvel no centro de Celas, em Coimbra.

Em nota à comunicação social, a Metro Mondego, empresa responsável pela implementação do sistema, revelou que a partir da próxima terça-feira, dia 15 de abril, a alameda Armando Gonsalves será intervencionada com as obras, condicionando o trânsito automóvel durante os próximos quatro meses.

Durante esta fase da intervenção, a circulação automóvel vai passar a ter os dois sentidos de trânsito no lado poente, junto à Escola Martim de Freitas, com uma via em cada sentido.

O acesso da alameda Armando Gonsalves à rua São Teotónio ficará temporariamente interrompido.

A atual paragem dos SMTUC, localizada junto ao estacionamento do antigo Pediátrico vai ser relocalizada para uma zona próxima da rotunda da avenida Calouste Gulbenkian.

