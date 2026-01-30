diario as beiras
Coimbra

Número de casas sem eletricidade em Coimbra desce para 3.800

30 de janeiro de 2026 às 14 h43
DR

O número de habitações sem fornecimento de eletricidade no concelho diminuiu significativamente nas últimas horas, passando de cerca de 10 mil para 3.800, de acordo com fonte da Câmara Municipal de Coimbra. As localidades de Taveiro, Ameal e Anobra já se encontram com o serviço de energia restabelecido em muitas das casas restabelecido.

O temporal que atingiu a região provocou sobretudo quedas de árvores de grande porte, danos em telhados, inundações e cortes generalizados no fornecimento de serviços essenciais. No pico da situação, registaram-se cerca de 10 mil casas sem eletricidade e entre 900 a 1.000 habitações sem abastecimento de água. Há ainda dificuldades de comunicações em muitas localidades.

Entre as zonas mais afetadas estiveram Cernache, Almalaguês, Castelo de Viegas, Relvinha (Eiras), Lamarosa, Bencanta, Ribeira de Frades, Taveiro, Ameal e Arzila. Apesar dos progressos verificados, as autoridades alertam que a reposição total da energia em algumas destas áreas poderá prolongar-se até ao próximo fim de semana.

A autarquia garante que os serviços municipais, em articulação com a Proteção Civil e as empresas fornecedoras, continuam no terreno a desenvolver todos os esforços possíveis para normalizar a situação e minimizar os transtornos causados à população.

Autoria de:

Patrícia Cruz Almeida e Daniel Filipe Pereira

