Novo RJIES lança incerteza na sucessão do futuro reitor

A corrida à reitoria da Universidade de Coimbra começa a desenhar-se, num contexto de incerteza devido à possível entrada em vigor do novo RJIES. O Conselho Geral reúne-se a 29 de junho para analisar o impacto do diploma

A menos de um ano do fim do mandato de Amílcar Falcão, a Universidade de Coimbra (UC) enfrenta um cenário de incerteza quanto ao processo de eleição do próximo reitor, condicionado pela possível entrada em vigor do novo Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES).

O Conselho Geral (CG), órgão responsável por aprovar o regulamento eleitoral, já iniciou a discussão do tema e tem nova reunião agendada para dia 29 de junho, data em que poderão surgir avanços sobre esta matéria.

Até ao momento, apenas um nome assumiu publicamente a candidatura: Carlos Robalo Cordeiro, diretor da Faculdade de Medicina da UC. Contudo, nos bastidores, a lista de potenciais candidatos é extensa e inclui vários nomes de peso: Delfim Leão (Letras), Alfredo Dias e João Ramalho-Santos (Ciências), Cláudia Cavadas (Farmácia) e Cristina Albuquerque (Psicologia), todos com experiência como vice-reitores.

Outros nomes, como Paulo Mota Pinto (Direito), poderão ainda entrar na corrida numa fase posterior.

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