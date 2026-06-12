Coimbra

Novo RJIES lança incerteza na sucessão do futuro reitor

12 de junho de 2026 às 08 h15
O Conselho Geral já iniciou a discussão do tema e tem nova reunião agendada para dia 29 de junho | Foto: DR
Patrícia Cruz Almeida
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Patrícia Cruz Almeida

Editora da Secção de Coimbra Jornalista com mais de duas décadas de experiência na imprensa regional, desenvolveu grande...

A corrida à reitoria da Universidade de Coimbra começa a desenhar-se, num contexto de incerteza devido à possível entrada em vigor do novo RJIES. O Conselho Geral reúne-se a 29 de junho para analisar o impacto do diploma

A menos de um ano do fim do mandato de Amílcar Falcão, a Universidade de Coimbra (UC) enfrenta um cenário de incerteza quanto ao processo de eleição do próximo reitor, condicionado pela possível entrada em vigor do novo Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES).
O Conselho Geral (CG), órgão responsável por aprovar o regulamento eleitoral, já iniciou a discussão do tema e tem nova reunião agendada para dia 29 de junho, data em que poderão surgir avanços sobre esta matéria.
Até ao momento, apenas um nome assumiu publicamente a candidatura: Carlos Robalo Cordeiro, diretor da Faculdade de Medicina da UC. Contudo, nos bastidores, a lista de potenciais candidatos é extensa e inclui vários nomes de peso: Delfim Leão (Letras), Alfredo Dias e João Ramalho-Santos (Ciências), Cláudia Cavadas (Farmácia) e Cristina Albuquerque (Psicologia), todos com experiência como vice-reitores.
Outros nomes, como Paulo Mota Pinto (Direito), poderão ainda entrar na corrida numa fase posterior.

 

Mais informação na edição de hoje/amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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