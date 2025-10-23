A figueirense Natacha Cristóvão sagrou-se Miss Eco International Portugal 2026.

Chegou ao título como representante do Distrito de Coimbra no concurso Miss Best Portugal e irá representar Portugal na final mundial, em maio do próximo ano, na cidade egípcia de Alexandria.

Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, Natacha Cristóvão afirmou que vencer aquele concurso “era um sonho que já tinha, mas não tinha tido coragem de participar”. Agora, quer ir mais longe: “Quero ver se consigo ganhar a coroa do concurso internacional, e vou fazer por isso”, adiantou.

