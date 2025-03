Município de Coimbra promove “Open Day” no Canil Municipal no dia 30

O Município de Coimbra promove um “Open Day” no Canil Municipal, no dia 30, entre as 11:00 e as 13:00 e entre as 14:00 e as 16:00.

O objetivo da iniciativa, que abre o espaço em horário de fim de semana com o propósito de facilitar a disponibilidade dos visitantes, é o incentivo à adoção responsável de animais.

“Os animais são entregues desparasitados, vacinados, identificados, registados e esterilizados, sendo feita a emissão do respetivo Boletim Sanitário, cumprindo os preceitos legais”, explicou a Câmara Municipal.

O Canil Municipal oferece vantagens para quem adotar animais durante o “Open Day”, como a isenção do pagamento de taxas na adoção, tornando o processo gratuito.