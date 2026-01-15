Uma mulher de 22 anos foi detida na rua Antero de Quental, em Coimbra, por agredir um polícia em plena via pública.

De acordo com um comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS, a PSP de Coimbra refere que o alerta para a ocorrência foi às 03H40.

“Foi detida pela prática do crime de resistência e coação sobre funcionário, designadamente agressões a dois polícias, que foram ao local após uma denúncia sobre uma situação de excesso de ruído – música em alto volume, violando a Lei do Ruído”, apontam. Quando foi abordada, “a suspeita reagiu com violência e agrediu os dois agentes com empurrões, pontapés e uma dentada, pelo que foi detida”.

Apesar das agressões perpetradas, os agentes não careceram de assistência médica.