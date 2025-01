Morreu em Coimbra Rui Namorado

O docente da Universidade de Coimbra Rui Namorado morreu hoje, em Coimbra, confirmou o DIÁRIO AS BEIRAS junto de amigos da família.

Rui Namorado nasceu em Coimbra, em 1941, filho do professor de Matemática e antifascista Joaquim Namorado.

Era um dos maiores especialistas nacionais em cooperativismo. Era também escritor, poeta e ensaísta, tendo integrado a redação da revista Vértice, entre 1964 e 1975 e estado na fundação da Editora Centelha, em 1970.

Ativista político desde a juventude, participou nas lutas estudantis dos anos 60, tendo sido expulso da Universidade de Coimbra por dois anos, em 1962.

Com ligação histórica ao Partido Socialista, foi eleito deputado à Assembleia da República, entre 1995-1999.

Licenciado em Direito e mestre em Ciências Jurídico-Empresariais pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, doutorou-se em Direito Económico, na especialidade de Direito Cooperativo, pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, onde foi professor até se jubilar.

Na página do Centro de Estudos Sociais, onde permanecia como investigador, lê-se que Rui Namorado coordenava o Centro de Estudos Cooperativos e da Economia Social. Em 2012, foi membro da Comissão de Honra do Ano Internacional das Cooperativas. Membro do Conselho Nacional para a Economia Social. Pertenceu à Rede Portuguesa de Formação para o Terceiro Sector desde 1996 até à sua desativação em 2011.