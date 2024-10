Morreu, aos 79 anos, o cantor Marco Paulo

O cantor Marco Paulo morreu hoje, aos 79 anos, noticiou a estação de televisão SIC Notícias, do mesmo grupo de media onde tinha um programa semanal.

Marco Paulo foi diagnosticado recentemente com dois cancros, um no pulmão e outro no fígado.

Em meados de setembro, recebeu a notícia de que a quimioterapia não estava a resultar e seria suspensa, de acordo com a mesma fonte.

Marco Paulo, nome artístico de João Simão da Silva, o intérprete de êxitos como “Eu tenho dois amores” e “Maravilhoso coração”, nasceu a 21 de janeiro de 1945, em Mourão, no distrito de Évora, fixando-se com a família em Alenquer, no distrito de Lisboa, no final dos anos 1950, e depois no Barreiro, já na década de 1960.