diario as beiras
Coimbra

“Montra das Artes & Ofícios” regressa no domingo à Baixa da cidade de Coimbra

19 de dezembro de 2025 às 17 h34
0 comentário(s)
DR

A última edição do ano da “Montra das Artes & Ofícios” de Coimbra realiza-se no próximo domingo nas ruas Ferreira Borges e Visconde da Luz, na Baixa da cidade, com a presença de 18 artesãos.

O evento promove a salvaguarda do património cultural material e imaterial de Coimbra e da região nas suas diferentes expressões artísticas de cunho artesanal, com trabalho ao vivo.

A iniciativa – que resulta de uma parceria da Câmara de Coimbra com a Agência para a Promoção da Baixa, a CoimbraMaisFuturo e o Cearte – decorre das 09:00 às 19:00 e conta com animação a cargo de uma filarmónica e dois grupos de concertinas do concelho.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

19 de dezembro

Plano identifica discriminação de migrantes no acesso à habitação em Coimbra
19 de dezembro

ULS de Coimbra publica manual para melhorar articulação entre cuidados de saúde
19 de dezembro

Ministra diz em Coimbra que tem sido feito investimento "muito grande" nos guardas prisionais
19 de dezembro

Câmara de Coimbra quer reduzir 63 postos de trabalho do mapa de pessoal em 2026

Coimbra

Coimbra
19 de dezembro às 20h07

Plano identifica discriminação de migrantes no acesso à habitação em Coimbra

0 comentário(s)
Coimbra
19 de dezembro às 19h34

ULS de Coimbra publica manual para melhorar articulação entre cuidados de saúde

0 comentário(s)
CoimbraNacional
19 de dezembro às 19h27

Ministra diz em Coimbra que tem sido feito investimento “muito grande” nos guardas prisionais

0 comentário(s)