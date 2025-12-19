Coimbra
“Montra das Artes & Ofícios” regressa no domingo à Baixa da cidade de Coimbra
DR
A última edição do ano da “Montra das Artes & Ofícios” de Coimbra realiza-se no próximo domingo nas ruas Ferreira Borges e Visconde da Luz, na Baixa da cidade, com a presença de 18 artesãos.
O evento promove a salvaguarda do património cultural material e imaterial de Coimbra e da região nas suas diferentes expressões artísticas de cunho artesanal, com trabalho ao vivo.
A iniciativa – que resulta de uma parceria da Câmara de Coimbra com a Agência para a Promoção da Baixa, a CoimbraMaisFuturo e o Cearte – decorre das 09:00 às 19:00 e conta com animação a cargo de uma filarmónica e dois grupos de concertinas do concelho.