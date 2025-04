Metro Mondego já tem todos os 35 veículos da frota em Coimbra

A Metro Mondego divulgou, através das redes sociais, uma imagem que documenta a totalidade da frota de veículos do Sistema de Mobilidade do Mondego, que está estacionada no seu Parque de Materiais e Oficinas (PMO), em Ceira.

A nota da Metro Mondego explica que prossegue a realização de “testes exaustivos para assegurar o cumprimento das especificações técnicas exigidas, bem como a integração com a infraestrutura e com os sistemas técnicos”.

Na mesma nota lê-se que os 35 autocarros articulados, elétricos e com cerca de 19 metros de comprimento, bem como o sistema de carregamento de baterias foram adjudicados pela Metro Mondego à empresa Energia Fundamental – Mobilidade Elétrica Lda., correspondendo a um investimento de 40,5 Milhões de Euros em veículos e equipamentos. Este investimento tem o apoio de fundos europeus, através do Programa Sustentável 2030.