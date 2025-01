Metro Mondego adjudica serviço alternativo ao Ramal da Lousã até ao fim de junho

A Metro Mondego adjudicou o serviço de transporte rodoviário em alternativa ao Ramal da Lousã até ao fim de junho, esperando que a operação do ‘metrobus’ arranque antes do final do primeiro semestre.

A Metro Mondego adjudicou por ajuste direto o serviço de transporte rodoviário à ETAC por 890 mil euros (mais IVA) pelo prazo de seis meses, com o contrato a ter arrancado no início deste ano.

Segundo fonte oficial da Metro Mondego contactada pela agência Lusa, prevê-se que “antes do final do primeiro semestre comece a operação comercial” do Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM), que arranca entre Serpins (Lousã) e Portagem (Coimbra), aproveitando aquilo que era o antigo traçado do ramal ferroviário.

O serviço rodoviário fica assegurado até 30 de junho, havendo uma cláusula que prevê a possibilidade de antecipar o fim daquele contrato, disse à Lusa a mesma fonte.

A ETAC já tinha assegurado o contrato anterior de transporte rodoviário, com uma duração de sete meses, celebrado em abril e, na altura, com a expectativa de ser o último, quando ainda se pensava que a operação entre Serpins e Portagem poderia arrancar no final de 2024.

A Metro Mondego já gastou cerca de 14 milhões de euros com os serviços alternativos ao Ramal da Lousã, a funcionarem há 15 anos, depois de as automotoras do ramal terem deixado de circular em janeiro de 2010.

Depois do arranque do SMM previsto para o final do primeiro semestre, perspetiva-se que a abertura do troço entre a Portagem e Coimbra-B, que levou ao fim da ligação ferroviária até ao centro da cidade, aconteça no fim do ano.

Também a linha do Hospital, que vai ligar a zona ribeirinha da cidade ao Hospital Pediátrico e aos Hospitais da Universidade de Coimbra, se prevê que possa estar concluída no final do ano, mas a manutenção do prazo está dependente do ritmo da empreitada nos próximos meses.

O SMM irá servir Coimbra, Miranda do Corvo e Lousã, com autocarros elétricos em via dedicada, dispondo de uma operação entre os três concelhos e uma outra urbana, no centro da cidade de Coimbra.