“Melhor feira de mel do país” começa no final do mês na Lousã

Uma semana mais tarde do que em edições passadas, a “melhor feira do outono da região de Centro” regressa à vila da Lousã, entre os dias 22 e 24 de novembro.

Num evento onde o mel, especialmente o DOP Serra da Lousã e a castanha são os produtos “estrela”, Luís Antunes, presidente da Câmara da Lousã considera que “a Feira do Mel e da Castanha não é apenas uma feira, é também uma festa do território, um momento de valorizar, promover e degustar alguns dos produtos mais ricos do concelho”.

“Ano após ano, sentimos a importância e o impacto que este certame tem, não só para os nossos produtores locais, mas também para quem nos visita, em termos comerciais, turísticos”, acrescentou o autarca na apresentação do evento, que aconteceu ontem no Teatro Municipal da Lousã.

Também presente na sessão, Ana Paula Sançana, da Cooperativa Lousãmel, uma das parceiras na realização do certame, “destacou a importância desta feira para os nossos associados”. “Esta é uma forma de os nossos apicultores se sentirem valorizados e têm, neste certame, a oportunidade de mostrar o melhor do mel, nomeadamente o “nosso” DOP Serra da Lousã”, sublinhou.

