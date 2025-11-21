diario as beiras
A Feira do Mel e da Castanha, considerada a maior do país, está de regresso à Lousã. O evento começa hoje e decorre durante o fim de semana, entre os dias 21 e 23 de novembro, e conta com a presença de mais de 125 expositores, que vão vender produtos endógenos.
No certame, que decorre no Parque Municipal de Exposições Mário Soares, o mel e a castanha são os principais destaques, mas há também uma oferta de muitos outros produtos. No certame haverá bancas de produtos gastronómicos (enchidos, queijos, vinhos, licores, cervejas artesanais, pão e doçaria tradicional, entre outros), para além das tasquinhas representativas das cinco freguesias do concelho. Contará também com a participação de associações e da comunidade escolar.
A feira abre portas hoje, pelas 18H00, e a organização conta com a presença massiva dos munícipes da Lousã, mas também a visita de muitas pessoas de outros concelhos. Após a cerimónia de inauguração, com a participação de convidados, terá lugar a visita aos expositores. O momento contará também com animações da “Companhia um do outro” e Companhia Marimbondo.

