Mau tempo: Registadas mais de 400 ocorrências até às 16H00 de hoje em Portugal continental – Proteção Civil

A Proteção Civil registou entre as 00:00 e as 16:00 de hoje um total de 444 ocorrências associadas ao mau tempo em Portugal continental, sobretudo quedas de árvores, limpeza de vias e movimentação de terrenos.

A maioria das ocorrências foi registada na região de Coimbra, Área Metropolitana do Porto e sub-região de Viseu Dão-Lafões, disse o oficial de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) José Rodrigues, em declarações à agência Lusa.

Questionado sobre se há vítimas a registar, o responsável da Proteção Civil disse que “poderá ter havido algumas assistências” a cidadãos afetados pelo mau tempo, mas não há registo de situações com gravidade.

Relativamente a danos materiais, o oficial de operações da ANEPC referiu que “não houve nada de relevante”.

Entre as 00:00 e as 16:00 de hoje, a Proteção Civil contabilizou 444 ocorrências, que mobilizaram 1.608 operacionais e 631 meios terrestres, apontou a mesma fonte, referindo que foram essencialmente quedas de árvores (47%), limpeza de vias (26%) e movimentação de terrenos (17%).

Questionado sobre o número de inundações registadas, José Rodrigues informou que “não é expressivo”.

Em relação estradas afetadas devido ao mau tempo, a ANEPC remeteu para a Guarda Nacional Rodoviária (GNR), tendo esta força de segurança informado à Lusa que pelas 18:30 de hoje existiam 22 estradas interditadas ou condicionadas, a maioria por inundação, sendo sobretudo arruamentos e estradas municipais ou regionais.

A GNR destacou ainda o encerramento ao trânsito dos troços da Estrada Nacional (EN) 339, que atravessa o maciço central da Serra da Estrela, devido à queda de neve.

O anterior balanço da ANEPC, entre 00:00 e as 07:00 de hoje, apontava para 64 ocorrências devido à chuva e ao vento fortes, a maioria quedas de árvores, mas sem causarem vítimas.

A estas ocorrências acrescem as 568 registadas no domingo, também motivadas pelas “condições meteorológicas adversas, precipitação e vento”, segundo a Proteção Civil.

A ANEPC elevou o nível de alerta devido ao mau tempo nas regiões Centro e Norte do país causado pelos efeitos da depressão Herminia, com previsões de chuva persistente, rajadas de vento até 110 quilómetros por hora, agitação marítima e queda de neve.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou em aviso vermelho (o mais elevado de uma escala de quatro) os distritos do Porto, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga a partir das 12:00 de hoje e até às 09:00 de terça-feira por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 07 a 08 metros de altura, podendo atingir 14 metros.

O Instituto emitiu também aviso amarelo por causa do vento forte para os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Castelo Branco, Aveiro e Coimbra até às 21:00 de hoje e para Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Leiria, Beja e Braga até às 09:00 de terça-feira.

Os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Braga e Castelo Branco também estão sob aviso amarelo entre as 18:00 de hoje e as 12:00 de terça-feira devido à queda de neve acima dos 700 metros.

O aviso vermelho é emitido pelo IPMA nos casos de situação meteorológica de risco extremo. Já o aviso laranja indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.