Mário Esteves anuncia saída da Figueira com Sabor a Mar

O presidente e fundador da Figueira com Sabor Mar anunciou que não se recandidatará à presidência da associação nem a outro cargo da estrutura. As eleições realizam-se este mês.

“Em março teremos eleições. Certamente uma lista forte se candidatará e dará continuidade ao trabalho desenvolvido até agora. É com mágoa que me afastarei dos órgãos sociais da associação”, anunciou Mário Esteves.

Ainda na sequência do anúncio, feito na gala anual da FCSM, na quinta-feira, no Casino Figueira, o dirigente e empresário acrescentou: “Os meus 76 anos já não toleram certas injustiças. Além disso, passarei a dedicar mais tempo à família e à atividade profissional”.

Notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS assinaturas@asbeiras.pt