Marcelo saúda Leão XIV com “profunda alegria”

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou hoje uma mensagem de felicitações ao novo Papa, Leão XIV, expressando com “profunda alegria” em seu nome pessoal e em nome do povo português.

O cardeal norte-americano Robert Francis Prevost, de 69 anos, foi hoje eleito Papa pelos 133 cardeais eleitores, ao fim de dois dias de conclave, e assumiu o nome de Leão XIV.