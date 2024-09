Mais de 124 mil hectares arderam em Portugal continental desde domingo

A área ardida em Portugal continental desde domingo ultrapassa os 124 mil hectares, registando-se o menor aumento diário dos últimos três dias, segundo o sistema europeu Copernicus.

As zonas mais afetadas localizam-se nas sub-regiões do Alto Tâmega, Ave, Região de Aveiro, Tâmega e Sousa e Viseu Dão Lafões, que totalizam 116.211 hectares de área ardida, 93% da área ardida em todo o território nacional.

De acordo com o sistema europeu de observação da Terra Copernicus, que recorre a imagens de satélite com resolução espacial a 20 metros e 250 metros, a contabilização do total de área ardida desde domingo chega aos 124.493 hectares.

Em relação ao dia anterior, os dados mostram o menor aumento diário dos últimos três dias, registando-se mais 3.151 hectares de área.

Desde terça-feira, arderam, em Portugal continental, perto de 62 mil hectares.

A sub-região de Viseu Dão Lafões é, neste momento, a zona mais afetada pelos incêndios da última semana, contabilizando-se 50.151 hectares de área ardida.

Na Região de Aveiro, arderam, desde domingo, 24.481 hectares, sobretudo nas zonas entre Oliveira de Azeméis, Albergaria-a-Velha e Águeda.

Na sub-região do Tâmega e Sousa, que inclui as zonas entre Felgueiras e Marco de Canaveses, o sistema Copernicus contabiliza 22.445 hectares de área ardida, seguindo-se, entre as zonas mais afetadas, as sub-regiões do Ave, com 9.943 hectares de área ardida, e do Alto Tâmega, onde já arderam 9.191 hectares.

A área ardida em Portugal continental este ano totaliza já, segundo o sistema Copernicus, 145.763 hectares consumidos por 169 incêndios significativos (com 30 hectares ou mais de área ardida).

Sete pessoas morreram e 161 ficaram feridas devido aos incêndios que atingem desde domingo sobretudo as regiões Norte e Centro do país, nos distritos de Aveiro, Porto, Vila Real, Braga, Viseu e Coimbra, e que destruíram dezenas de casas.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) contabiliza cinco mortos, excluindo da contagem dois civis que morreram de doença súbita.

O Governo declarou situação de calamidade em todos os municípios afetados pelos incêndios nos últimos dias e sexta-feira dia de luto nacional.