Lusiaves investe mais de 15 milhões em medidas ambientais

16 de agosto às 11 h15
A Faruni, empresa de transformação de subprodutos do Grupo Lusiaves instalada no Parque Industrial da Figueira da Foz, está a investir mais de 15 milhões de euros na compra de um sistema de aerocondensadores e na construção de uma segunda Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), equipada com um mecanismo de reutilização de água, avançou a empresa, contactada pelo DIÁRIO AS BEIRAS.

A Faruni afiançou que tem vindo a “implementar uma estratégia ambiental sólida assente em ações concretas e investimentos de grande relevância”, tendo como “prioridade central minimizar o impacto da atividade industrial nas populações e no meio ambiente”.

“O sistema de aerocondensadores, já instalado”, garantiu ainda, “permitirá, com base nos testes realizados, reduzir em cerca de 85% o volume de vapores de água emitidos para a atmosfera, através da sua condensação e transformação em efluente líquido”.

Jot'Alves

