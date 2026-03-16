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Desporto

Liga 3: Lição estudantil no assalto à liderança

16 de março de 2026 às 09 h05
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FPF

A Académica está na liderança da Liga 3 depois de bater ontem o Mafra por 2-0 em jogo da 6.ª jornada da Fase de Apuramento de Campeão.

O técnico academista promoveu apenas uma alteração em relação ao onze que derrotou o Varzim com uma troca de extremos. Rodrigo Cascavel rendeu Candeias.

A Briosa entrou melhor com mais iniciativa e cedo criou a primeira oportunidade. Depois de um lançamento de linha lateral de Leandro Silva, Rodrigo Cascavel apareceu na cara do guarda-redes, mas o desvio saiu ao lado. Uma grande oportunidade.

| Pode ler a notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Afonso Pereira Bastos

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