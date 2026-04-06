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Liga 3: Guimarães despejou gelo na euforia da Académica
Derrota da Briosa no primeiro jogo da 2ª volta | Foto: FPF
No primeiro quarto de hora, o jogo esteve equilibrado e foi, até, a Académica a quase marcar (faltou arte e determinação a Cuba no momento-chave).
De repente, uma distração de Cascavel abriu a porta a um contra-ataque veloz e letal que haveria de dar o triunfo à equipa da casa.
Cabia à Académica reagir. Mas o que se viu foi o Guimarães a crescer e a protagonizar os lances de maior perigo.
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