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Liga 3: Guimarães despejou gelo na euforia da Académica

06 de abril de 2026 às 09 h15
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Derrota da Briosa no primeiro jogo da 2ª volta | Foto: FPF

No primeiro quarto de hora, o jogo esteve equilibrado e foi, até, a Académica a quase marcar (faltou arte e determinação a Cuba no momento-chave).

De repente, uma distração de Cascavel abriu a porta a um contra-ataque veloz e letal que haveria de dar o triunfo à equipa da casa.

Cabia à Académica reagir. Mas o que se viu foi o Guimarães a crescer e a protagonizar os lances de maior perigo.

 

Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Texto de:paulo marques

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