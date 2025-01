Liga 3: Destino traçado uma semana antes

Minuto 83. Jogada de “tiro ao boneco” na pequena área azul (a segunda num quarto de hora). Salva a defesa do Belenenses. Logo a seguir, sabe-se do golo do empate do Sporting nos Açores. A Académica tinha estado pouco mais de cinco minutos na fase apuramento de campeão, mas cai mesmo no grupo dos últimos.

O desastre da derrota caseira, frente ao 1.º Dezembro, na semana anterior, dita um único caminho à equipa de Coimbra: ganhar em casa de um adversário que comandou a série B da Liga 3 praticamente da 1.ª à 12.ª jornada, mas que entrou em derrapagem e já não vence uma partida há 11 rondas.

O que sucede, porém, é que, em toda a 1.ª parte do encontro do Restelo, a Académica não mostra ambição de vencer. É, aliás, um longo bocejo de muitos nervos esta primeira metade.

Ainda assim, a conjugação de resultados faz sonhar os adeptos da turma estudantil (em número assombroso no estádio) durante quase um quarto de hora – entre os 32’ e os 46’, enquanto o Lusitânia vai vencendo o Sporting B em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira.

