A Académica voltou a bater na muralha do Restelo ao perder por 3-2 com o Belenenses.

Os cerca de mil adeptos da Briosa que se deslocaram a Belém deram o impulso que os estudantes precisavam para ajudar a mudar a história, mas é o Belenenses que se adianta no marcador aos 18’. Gui Silva, de forma displicente, faz um mau passe em zona proibida. A bola sobra para Eduardo Souza, que à meia volta inaugura o marcador.

Quatro minutos depois surge a resposta da Académica. Passe teleguiado de Leandro Silva a abrir na esquerda para Beni Souza, que flete para dentro e remata em arco para o melhor golo da noite.

Os azuis voltam a adiantar-se aos 34’. Bola nas costas da defesa da Académica, Ricardo Teixeira não consegue o corte, a bola sobra para Afonso Afonso, que no lado direito remata para defesa incompleta de Carlos Alves. Eduardo Souza, no sítio certo, só tem de empurrar para o 2-1.

Em cima do intervalo, golo anulado à Académica. Equipa de arbitragem, com a validação do VAR, decide anular o golo a Beni Souza porque a bola terá saído no momento do cruzamento de Daniel Candeias. Lance deixa muitas dúvidas.

