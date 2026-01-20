diario as beiras
Lançado o concurso para segunda fase da alta velocidade

O Governo autorizou a Infraestruturas de Portugal (IP) a relançar o concurso de concessão do troço Oiã-Soure da linha de alta velocidade Porto-Lisboa, passando por Coimbra, assumindo encargos até 1,6 mil milhões de euros e mais 600 milhões para projetos, expropriações e fiscalização.

A decisão, publicada ontem em Diário da República, confere à IP o mandato para lançar o concurso público da parceria público-privada (PPP2) destinada à conceção, construção, financiamento e manutenção deste troço, no total de 2,2 mil milhões, autorizando-a a realizar despesa relativa, onde está incluída a renovação e conversação da estação de Coimbra B numa estação intermodal. O início de encargos está previsto para julho de 2026.

Verba já disponível

Adicionalmente, o executivo autorizou uma despesa adicional, e os inerentes encargos plurianuais no montante máximo de 600 milhões de euros para projetos, expropriações, montagem de estaleiros e fiscalização de obras que sejam objeto de candidaturas a fundos comunitários.

Autoria de:

António Cerca Martins com Lusa

