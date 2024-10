Jovem figueirense vai representar Portugal em concurso mundial de beleza

Marta Mendes, natural da Figueira da Foz, foi coroada no dia 6 de outubro como “Miss Teen Falls International Portugal 2025” e, por isso, vai representar o país num dos maiores concursos de beleza do mundo, no Brasil.

A jovem de 16 anos, numa nota ao DIÁRIO AS BEIRAS, conta que “este marco faz parte de uma trajetória que começou há cinco meses”

“Durante uma pré-seleção do concurso nacional, fui escolhida entre diversas candidatas. Desde então, participei em inúmeros desafios e atividades até chegar à final nacional, que reuniu jovens participantes de todo o país”, adianta.

Notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS assinaturas@asbeiras.pt