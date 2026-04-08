Figueira da Foz

Jovem com cerca de 20 anos está desaparecido na Figueira da Foz

08 de abril de 2026 às 20 h57
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Desparecimento já foi reportado às autoridades | Fotografia: DR

Um jovem, com cerca de 20 anos, segundo foi possível apurar, está desaparecido na zona da Figueira da Foz.

Familiares e amigos deram o alerta para o desaparecimento, que já foi reportado às autoridades. Matheus desapareceu na manhã de quarta-feira e, adiantou a família, “usava roupas pretas”.

Qualquer informação sobre o jovem pode ser transmitida às forças policiais ou à mãe, Juliane (contacto 928349320).

Texto de:redação as beiras

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