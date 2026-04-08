Jovem com cerca de 20 anos está desaparecido na Figueira da Foz

Um jovem, com cerca de 20 anos, segundo foi possível apurar, está desaparecido na zona da Figueira da Foz.

Familiares e amigos deram o alerta para o desaparecimento, que já foi reportado às autoridades. Matheus desapareceu na manhã de quarta-feira e, adiantou a família, “usava roupas pretas”.

Qualquer informação sobre o jovem pode ser transmitida às forças policiais ou à mãe, Juliane (contacto 928349320).