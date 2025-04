João Mesquita, de 10 anos de idade, revela um talento natural para as artes.

Com cinco anos de estudo de piano, diz que o palco é a sua casa, até porque também canta e representa. Faz parte do elenco dos espetáculo dos 60 anos de António Sala, que sobe ao palco este domingo, na Casa das Artes de Miranda do Corvo.

