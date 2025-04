Jantar Literário “Livros e Petiscos” comemora o Dia Mundial do Livro

O jantar literário “Livros e Petiscos” realiza-se na quarta-feira, data comemorativa do Dia Mundial do Livro, pelas 19:30, na livraria Faz de Conto, no UC Exploratório, em Coimbra.

A iniciativa terá como convidada especial a contadora de histórias e atriz Miriam Ferreira, e quer promover o gosto dos livros, “num país em que a leitura não faz parte do dia-a-dia da maior parte da população”.

“Este jantar faz parte da nossa proposta cultural alternativa para a cidade, pretendemos que a comunidade leitora se sinta motivada a descobrir novos livros e formas de ler”, disse Sofia Correia, fundadora da livraria Faz de Conto, dinamizadora desta iniciativa, numa nota enviada à agência Lusa.

As inscrições devem ser realizadas através do endereço de correio eletrónico da livraria.