Instituto Superior Miguel Torga assina acordos de cooperação

O Instituto Superior Miguel Torga (ISMT), a sua Escola de Coimbra e a associação de estudantes assinaram ontem acordos de cooperação com a Associação de Desenvolvimento Mais Surf (ADMS) e o Ginásio Clube Figueirense (GCF).

Em síntese, os acordos proporcionam um desconto recíproco de 20% nos cursos breves do ISMT e nos eventos e modalidades desportivas dos seus parceiros, abrangendo alunos, professores e funcionários do instituto e colaboradores e atletas da associação e do clube.

Estes acordos, que sucedem ao protocolo firmado entre a instituição de ensino superior e a Misericórdia-Obra da Figueira, adiantou aos jornalistas o diretor do ISMT, Manuel Castelo Branco, serão alargados a outras associações, entidades e coletividades figueirenses.

