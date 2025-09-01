diario as beiras
Nacional

Incêndios: Governo prorroga prazos para cumprir obrigações fiscais

01 de setembro às 11 h28
0 comentário(s)
DR

O Governo anunciou hoje a dispensa da aplicação de acréscimos ou penalidades pelo atraso no cumprimento das obrigações fiscais, declarativas e de pagamento que eram devidas em agosto, para as pessoas nas áreas afetadas pelos incêndios.

Esta é uma das medidas de apoio e mitigação do impacto dos incêndios rurais aprovadas pelo Governo em 21 de agosto e assim concretizada.

“Esta dispensa aplica-se a obrigações fiscais cujo prazo terminava no período compreendido entre os dias 26 de julho e 01 de setembro, incluindo a prestação do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), que seria devida no mês de agosto, desde que estas obrigações sejam cumpridas até ao próximo dia 12 de setembro”, indica o Ministério das Finanças, em comunicado.

O Ministério detalha que são abrangidos por esta medida os contribuintes com residência ou domicílio nas áreas afetadas pelos incêndios, como delimitadas pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 126-A/2025, ou cujos contabilistas certificados tenham sede ou domicílio nessas áreas.

Portugal continental tem sido afetado por múltiplos incêndios rurais de grande dimensão desde julho, sobretudo nas regiões Norte e Centro.

Os fogos provocaram quatro mortos, entre eles um bombeiro, e vários feridos e destruíram total ou parcialmente casas de primeira e segunda habitação, bem como explorações agrícolas e pecuárias e área florestal.

Segundo dados oficiais provisórios, até 29 de agosto arderam cerca de 252 mil hectares no país.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

01 de setembro

Operação Verão Seguro 2025 da PSP faz 53 detenções nas estradas no último dia de agosto
01 de setembro

Casal detido na Marinha Grande por suspeito de agressão a agentes da PSP
01 de setembro

MNE português lamenta consequências do sismo no Afeganistão e oferece ajuda
01 de setembro

Incêndios: Governo prorroga prazos para cumprir obrigações fiscais

Nacional

Nacional
01 de setembro às 13h24

Operação Verão Seguro 2025 da PSP faz 53 detenções nas estradas no último dia de agosto

0 comentário(s)
Nacional
01 de setembro às 11h31

MNE português lamenta consequências do sismo no Afeganistão e oferece ajuda

0 comentário(s)
Nacional
01 de setembro às 11h28

Incêndios: Governo prorroga prazos para cumprir obrigações fiscais

0 comentário(s)