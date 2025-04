Hub Costa Atlântica da Região de Coimbra com financiamento de 18,3 ME

O hub Costa Atlântica da Região de Coimbra foi integrado na rede Hub Azul Portugal, no âmbito da reprogramação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que vai financiar o projeto com 18,3 milhões de euros (ME).

O anúncio foi feito esta tarde na Câmara da Figueira da Foz pela secretária de Estado do Mar, Lídia Bulcão, na assinatura do protocolo de colaboração para a constituição daquele projeto, que, em dezembro, foi certificado pela Comissão Europeia.

O HUB Costa Atlântica da Região de Coimbra congrega várias entidades, entre elas a Universidade de Coimbra, a Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra e os municípios da Figueira da Foz, Cantanhede e Mira, do litoral do distrito de Coimbra.

Ainda a dar os primeiros passos, o projeto vai desenhar e executar um programa estratégico de ação, de forma a implementar um ecossistema, em rede, “capaz de criar e fixar novas empresas na região” ligadas à economia do mar.

“Este hub é fundamental para o futuro das comunidades, da economia, do emprego e da criação de riqueza”, salientou o presidente da Câmara da Figueira da Foz, Pedro Santana Lopes, que elogiou a “convergência de vontades” para a sua criação.

O autarca referiu que o financiamento anunciado hoje pela secretária de Estado do Mar vai permitir avançar “nas frentes que estão abertas, num tempo em que a procura dos investimentos e estudos do mar assume cada vez maior relevo”.

“Por isso, é muito importante estar aqui a Universidade de Coimbra tão empenhada, bem como empresas, autarquias e as mais variadas entidades da administração, que permitirá afirmar esta região que tem sido muitas vezes votada ao esquecimento, sobretudo nesta matéria de ligação ao mar”, sublinhou.

Em declarações aos jornalistas, o secretário executivo da CIM Região de Coimbra disse que, até ao momento, o projeto tem sido liderado pela Universidade de Coimbra, mas que a partir de agora é que será definido o modelo de governança e a estrutura de funcionamento.

O reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão, disse que não é sua intenção liderar o hub Costa Atlântica da Região de Coimbra, mas sim participar “para ajudar e colaborar com as outras entidades, com o objetivo de fazer investigação e capacitar pessoas, numa perspetiva de comunidade”.

Na sua intervenção, a secretária de Estado do Mar, Lídia Bulcão, frisou que a região de Coimbra deu um passo importante para cumprir a sua vocação marítima, elogiando que o projeto tenha nascido das próprias organizações que constituem o hub.

O Porto da Figueira da Foz, a Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz, a associação SeaPower e a Incubadora de Empresas da Figueira da Foz são também parceiras neste projeto.