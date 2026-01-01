diario as beiras
Figueira da Foz

Homem morre após ser esfaqueado por familiar na Figueira da Foz

01 de janeiro de 2026 às 15 h48
DR

Um homem de cerca de 50 anos morreu na noite de quarta-feira após ser esfaqueado por um familiar, numa residência na Figueira da foz, distrito de Coimbra, informaram hoje a GNR e os Bombeiros.

Os familiares estiveram a consumir álcool e após uma discussão a situação ficou fora de controlo, disse hoje à agência Lusa fonte do Comando Territorial de Coimbra da GNR.

O suspeito da agressão, um homem também de cerca de 50 anos, foi detido no local pela GNR, adiantou fonte dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz.

Autoria de:

Agência Lusa

