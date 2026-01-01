Um homem de cerca de 50 anos morreu na noite de quarta-feira após ser esfaqueado por um familiar, numa residência na Figueira da foz, distrito de Coimbra, informaram hoje a GNR e os Bombeiros.

Os familiares estiveram a consumir álcool e após uma discussão a situação ficou fora de controlo, disse hoje à agência Lusa fonte do Comando Territorial de Coimbra da GNR.

O suspeito da agressão, um homem também de cerca de 50 anos, foi detido no local pela GNR, adiantou fonte dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz.