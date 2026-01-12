diario as beiras
Figueira da Foz

Homem encontrado morto num poço na Figueira da Foz

11 de janeiro de 2026 às 18 h59
DR

Um homem de 64 anos foi ontem encontrado morto dentro de um poço na localidade de Ribas, na Freguesia de Moinhos da Gândara, na Figueira da Foz.

A vítima foi retirada do poço pelos Bombeiros Sapadores da Figueira da Foz. Já com a presença da VMER do Hospital da Figueira da Foz no local, o óbito foi declarado no local.

Além dos bombeiros, estiveram presentes os psicólogos do INEM para prestar apoio à família e a GNR.

