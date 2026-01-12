Um homem de 64 anos foi ontem encontrado morto dentro de um poço na localidade de Ribas, na Freguesia de Moinhos da Gândara, na Figueira da Foz.

A vítima foi retirada do poço pelos Bombeiros Sapadores da Figueira da Foz. Já com a presença da VMER do Hospital da Figueira da Foz no local, o óbito foi declarado no local.

Além dos bombeiros, estiveram presentes os psicólogos do INEM para prestar apoio à família e a GNR.

