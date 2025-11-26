diario as beiras
Figueira da Foz

Homem desaparecido em Quiaios já foi encontrado e está bem de saúde

26 de novembro de 2025 às 18 h08
DR

O homem de 56 anos que estava desaparecido em Quiaios foi encontrado, esta tarde, no meio da floresta na zona onde se terá perdido, confirmou fonte da GNR. Foi encontrado por elementos dos bombeiros.

O homem foi encontrado com vida, embora debilitado uma vez que é diabético e não almoçou. Está neste momento a receber assistência médica pelos bombeiros.

O homem terá ido apanhar míscaros e não regressou para almoçar. A irmã ao dar por falta do senhor deu o alerta às autoridades.

Segundo o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil foram mobilizados para as buscas 18 operacionais e sete meios. Estão presentes nas buscas os Bombeiros Sapadores e Voluntários da Figueira da Foz, a GNR de Montemor e Quiaios, a Cinotécnica e o Pelotão de Intervenção Rápida da GNR.

Autoria de:

Daniel Filipe Pereira

