Um homem de 56 anos desapareceu hoje em Quiaios, no concelho da Figueira da Foz, confirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

A mesma fonte refere que o homem, com diabetes, terá ido apanhar míscaros e não regressou para almoçar. A irmã ao dar por falta do senhor deu o alerta às autoridades.

O carro do homem está estacionada junto ao antigo campo de futebol (inativo) do Grupo de Instrução Recreio Quiaense com o telemóvel no interior da viatura.

Segundo o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil estão mobilizados 18 operacionais e sete meios. Estão presentes nas buscas os Bombeiros Sapadores e Voluntários da Figueira da Foz, a GNR de Montemor e Quiaios, a Cinotécnica e o Pelotão de Intervenção Rápida da GNR.

