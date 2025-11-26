diario as beiras
Figueira da Foz

Homem de 56 anos está desaparecido em Quiaios

26 de novembro de 2025 às 17 h40
DR

Um homem de 56 anos desapareceu hoje em Quiaios, no concelho da Figueira da Foz, confirmou ao DIÁRIO AS BEIRAS fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

A mesma fonte refere que o homem, com diabetes, terá ido apanhar míscaros e não regressou para almoçar. A irmã ao dar por falta do senhor deu o alerta às autoridades.

O carro do homem está estacionada junto ao antigo campo de futebol (inativo) do Grupo de Instrução Recreio Quiaense com o telemóvel no interior da viatura.

Segundo o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil estão mobilizados 18 operacionais e sete meios. Estão presentes nas buscas os Bombeiros Sapadores e Voluntários da Figueira da Foz, a GNR de Montemor e Quiaios, a Cinotécnica e o Pelotão de Intervenção Rápida da GNR.

Notícia em atualização

Autoria de:

Daniel Filipe Pereira

