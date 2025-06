Homem de 30 anos detido pela PSP por efetuar disparos em Coimbra

Um homem de 30 anos foi detido, na madrugada de hoje, pela PSP, depois de ter feito disparos com uma arma de fogo contra terceiros, refere uma nota do Comando da PSP de Coimbra.

Na sequência de uma desavença entre diversas pessoas, na rua Castro Matoso, em Coimbra, um homem foi detido pela prática de crime contra a vida, após ter efetuado disparos com uma arma de fogo contra terceiros, pelas 06:20.

“Uma equipa policial da Esquadra de Trânsito da PSP de Coimbra, que se encontrava a realizar uma ação de fiscalização rodoviária, na Praça João Paulo II, foi surpreendida com o som de disparos de arma de fogo nas proximidades, deslocando-se de imediato para o local”, refere o comunicado da PSP.

Segundo a polícia, uma testemunha ocular do incidente identificou o suspeito da autoria dos disparos, o que levou a PSP a intercetá-lo e a detê-lo de imediato, quando se afastava do local onde fez os disparos.

No trajeto, o homem descartou a arma de fogo utilizada, que foi recuperada e apreendida pela polícia.

Na sequência dos disparos, a PSP encontrou um homem de 22 anos ferido na perna esquerda devido aos disparos da arma de fogo e um outro homem, com 40 anos, “prostrado no solo, inconsciente, que havia sido agredido fisicamente em diversas partes do corpo”.

“Os feridos, incluindo o detido, foram assistidos no local pelo efetivo especializado para a prestação de socorro e, de seguida, encaminhados para uma unidade hospitalar de Coimbra, onde se encontram sob observação médica”, informa a PSP.

O detido será oportunamente presente a autoridade judiciária e, considerando a natureza do crime praticado, a investigação passou para a alçada da Polícia Judiciária.