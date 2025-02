Herman José distinguido com Prémio Universidade de Coimbra 2025

O humorista e apresentador de televisão Herman José é o vencedor do Prémio Universidade de Coimbra (UC) 2025, um galardão que será entregue em 01 de março, na sessão solene comemorativa do 735.º aniversário deste estabelecimento de ensino superior.

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, a UC informou que o galardão de 2025 – que tem o patrocínio da Fundação Santander Portugal – vai ser entregue a Herman José após escolha unânime do júri desta edição.

“Trata-se de uma figura singular da sociedade portuguesa, que há décadas nos faz rir e pensar sobre as características e idiossincrasias do ser português. Herman marcou diversas eras douradas da televisão portuguesa”, explicou o reitor da UC, que preside ao júri do prémio.

De acordo com Amílcar Falcão, ao longo dos seus 50 anos de carreira, Herman José criou e inspirou novas formas de fazer humor, abalou crenças e mentalidades, e promoveu sempre a liberdade de expressão.

“Todos lhe devemos muitos sorrisos e gargalhadas”, acrescentou.

Já a presidente da Fundação Santander Portugal e vice-presidente do júri do Prémio, Inês Oom de Sousa, destacou que o humorista tem uma carreira que marcou e continua a marcar Portugal e todos os portugueses, “com um contributo a todos os títulos notável para a democracia e para a liberdade de expressão, nunca cedendo ao politicamente correto”.

“Teve e tem a capacidade de unir famílias de várias gerações à frente da televisão, conseguindo criar uma escola de novos atores e de novos guionistas. Hoje, passados 50 anos do início da sua carreira, continua a manter um contacto direto com os mais novos, com um enorme sucesso nas redes sociais”, referiu.

Herman José, nome artístico de Hermann José von Krippahl, nasceu em Lisboa em 19 de março de 1954 e é um dos artistas mais multifacetados do humor e da televisão nacional.

Nas diferentes facetas, de ator, comediante, cantor e apresentador de televisão, com 50 anos de carreira, protagonizou alguns dos programas mais marcantes da televisão portuguesa nas últimas décadas, como O Tal Canal, Humor de Perdição ou Herman Enciclopédia.

Eternizou personagens como Serafim Saudade, Estebes, Maximiana, Diácono Remédios ou Nelo.

Pelo seu percurso, já foi agraciado pela Presidência da República como Comendador da Ordem de Mérito e como Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique, tendo também recebido, do Governo, a Medalha de Mérito Cultural.

Instituído em 2004, o Prémio UC é constituído por uma Medalha e um Diploma, e pela atribuição de uma Bolsa de Investigação Santander, no valor de 15 mil euros, destinados à atribuição de bolsas ou com a finalidade de desenvolver um trabalho numa área a definir com o contributo do premiado.

Distingue anualmente uma personalidade de nacionalidade portuguesa, “com um inequívoco e reconhecido contributo nas áreas da cultura, da economia e gestão e/ou ciência e inovação, apoiando um crescimento inclusivo e sustentável de sociedade, e, nessa medida, promotor de um valor acrescentado inegável”.

Em 2024, o prémio foi entregue ao jornalista, empresário e antigo primeiro-ministro de Portugal Francisco Pinto Balsemão.

Entre os galardoados figuram também a presidente da Fundação Champalimaud, Leonor Beleza (2023), e o secretário-geral da ONU, António Guterres (2022).