Há 52 anos ouvia-se a senha, Paulo de Carvalho entrava para a eternidade e a revolução começava

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021, onde é jornalista na editoria de Coimbra....

Há 52 anos, começava, neste preciso momento em que é publicada esta notícia, a revolução dos Cravos.

O 25 de Abril não começou nas ruas, mas nas ondas da rádio. Foram emitidos dois sinais cruciais para garantir que os quartéis em todo o país estavam sintonizados e prontos. Às 22H55 do dia 24 de abril de 1974, passava a música “E depois do Adeus”, de Paulo de Carvalho. Este era o sinal que indicava para militares se preparassem para a revolução.

A ideia de usar esta música veio do jornalista João Paulo Diniz, que estava nos Emissores Associados de Lisboa.

Com esta música, que venceu o Festival da Canção desse mesmo ano e que marcou o início da revolução, Paulo de Carvalho entrou também para eternidade, ficando para sempre associado ao 25 de Abril.