Governo: PM projeta resposta aos problemas e crescimento e espera colaboração do parlamento

O primeiro-ministro sublinhou hoje que o Governo sai do parlamento legitimado, depois da discussão do programa, e concentrado em resolver problemas das pessoas e crescer economicamente, esperando colaboração da Assembleia da República.

Em breves declarações aos jornalistas no parlamento, depois de discutido o programa do Governo e chumbada a moção de rejeição apresentada pelo PCP, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, afirmou que o executivo sai “legitimado e investido pelo parlamento” e “agora cumpre-lhe executar o seu programa”.

“É isso que nós vamos fazer, concentrar-nos na resolução dos problemas que afetam a vida das pessoas, projetando a qualidade de vida de cada uma e projetando o crescimento da nossa economia para criarmos mais riqueza e podermos ter mais justiça social”, acrescentou.

Para isso, disse, o Governo conta com “o apoio que foi dado nas eleições” e também “com a colaboração da Assembleia da República e de todos os representantes do povo”.

“Foi isso que também resultou da discussão no programa de Governo”, concluiu.

O parlamento chumbou hoje a moção de rejeição do PCP ao Programa do XXV Governo Constitucional, com votos contra do PSD, Chega, PS, IL, CDS-PP e JPP, abstenção de PAN e votos favoráveis de PCP, Livre e BE.

O governo minoritário PSD/CDS, chefiado pelo social-democrata Luís Montenegro, entra agora em plenitude de funções, terminada a apreciação do Programa do Governo na Assembleia da República.