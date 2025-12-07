O Ministério das Infraestruturas e Habitação disse hoje, em comunicado, que os apoios na habitação atingem quase 1.000 milhões de euros em menos de dois anos, desde que estão no poder Governos PSD/CDS-PP de Luís Montenegro.

“Os apoios à habitação, entre os quais o Porta 65, o Programa de Apoio Extraordinário à Renda (PAER) ou a compensação aos senhorios, bem como a isenção do IMT e do Imposto de Selo para os jovens totalizaram em 2024 e 2025 (dados até outubro) mais de 920 milhões de euros”, disse hoje em comunicado o ministério liderado por Miguel Pinto Luz.

Segundo o ministério, além dos apoios de curto prazo também têm sido tomadas medidas de médio e longo prazo.

“Além dos apoios, em menos de dois anos, o investimento em habitação pública ultrapassou os 9,2 mil milhões de euros – o maior investimento de sempre -, o que permitirá, até 2030, concretizar as cerca de 150 mil soluções habitacionais previstas nas Estratégias Locais de Habitação, no programa Parque Público de Habitação a Custos Acessíveis e nas Parcerias Público-Privadas”, lê-se no comunicado.

O comunicado recorda ainda várias medidas que o Governo quer levar a cabo, designadamente incentivos fiscais para promover a construção de habitação e trazer para o mercado de arrendamento casas devolutas.