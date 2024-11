Gonçalo Byrne contratado para projeto de remodelação do edifício da AAC por 615 mil euros

Ascende a 615 mil euros (com IVA incluído) o custo de contratação dos serviços do gabinete do arquiteto Gonçalo Byrne para a reformulação do projeto que existe atualmente, com o objetivo de remodelar o emblemático edifício de cinco andares da Associação Académica de Coimbra (AAC), na rua padre António Vieira.

De acordo com o contrato por ajuste direto – que data de 30 de outubro, mas publicado a 15 de novembro – o projeto inclui todas as 15 especialidades necessárias, incluindo projeto geral de arquitetura, reforço estrutural e elevadores.

