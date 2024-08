Ginástica: Dupla da Académica na Taça do Mundo de Parkour

A cidade de Coimbra será o palco de um evento desportivo de alta adrenalina, com a realização de uma etapa da Taça do Mundo de Parkour no Parque Verde do Mondego, de 13 a 15 de setembro.

Esta coorganização entre a Secção de Ginástica da Associação Académica de Coimbra e a Federação de Ginástica de Portugal foi reconhecida pela Fédération Internationale de Gymnastique (FIG) como um dos principais eventos de Parkour a nível mundial, em 2024.

O evento que conta com o apoio da Associação de Ginástica do Centro e da Câmara Municipal de Coimbra promete trazer a Coimbra muitos amantes da disciplina.

A Secção de Ginástica da Associação Académica de Coimbra estará representada nesta competição internacional, com a participação dos atletas Carolina Lucas e Paulo Rodrigues, que integram a seleção nacional, juntamente com outros dois atletas portugueses.

O evento, que contará com a participação dos melhores traceurs do mundo, terá entrada gratuita, permitindo que o público possa acompanhar de perto as emocionantes provas de parkour.