Gala do Festival da Primavera na China é o espetáculo mais visto no Mundo

Mais de 2600 órgãos de comunicação social de todo o Mundo vão transmitir, na próxima terça-feira (dia 28), a Gala do Festival da Primavera, que assinala a chegada do “Ano Novo Chinês” – o “Ano da Serpente”.

Esta Gala do Festival da Primavera do Grupo de Mídia da China (CMG, na sigla em inglês), um evento cultural indispensável para os chineses na véspera do Ano Novo, foi reconhecida pelo Guinness World Records como o programa de variedades em televisão mais visto em todo o Mundo.

Recorde-se que na 19ª sessão do Comité Intergovernamental para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial da UNESCO, realizada no dia 4 de dezembro, a candidatura do “Ano Novo Chinês – Práticas Sociais do Povo Chinês na Celebração do Ano Novo Tradicional” foi aprovada e incluída na Lista de Patrimónios Culturais Imateriais da Humanidade da UNESCO.

Este ano de 2025, os canais em inglês, espanhol, francês, árabe e russo, além das plataformas de comunicação internacional em 81 idiomas da China Global Television Network (CGTN) do CMG irão colaborar com mais de 2600 órgãos de comunicação de diversos países (entre os quais Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Austrália, Peru, Brasil, África do Sul e Emirados Árabes Unidos), na realização da cobertura do evento, celebrando com o Mundo inteiro a chegada do Ano Novo Chinês.

O vídeo promocional da Gala do Festival da Primavera, produzido pelo China Media Group (CMG) tem vindo a ser exibido em diversos países. Na passada semana foi apresentado no centro de Dubai, dando início a uma série de atividades festivas para o Ano da Serpente nos Emirados Árabes Unidos.

O vídeo será projetado também em vários edifícios emblemáticos e nas celebrações do Festival da Primavera naquele País. A Gala será transmitida nos cinemas do Aeroporto Internacional de Dubai, um dos mais movimentados do globo, e no Dubai Mall, o maior de todos os shoppings do Mundo.

Foi também exibido em tela gigante na Sun City, uma atração turística famosa na África do Sul. Foi a primeira vez que o CMG realizou uma promoção do programa no complexo turístico em Joanesburgo.

Muitos turistas foram atraídos pelos elementos de património cultural imaterial da China no palco da Gala, assim como pelo extraordinário design de programas e efeitos visuais extremamente criativos. “Já tinha ouvido falar da Gala, mas não a conhecia em pormenor. O vídeo que acabo de ver é sensacional! Permite sentir a riqueza da cultura chinesa. Fico com grande expectativa para assistir ao programa deste ano”, disse um turista ao CMG.

O director-geral de uma empresa de turismo da África do Sul também elogiou o video, dizendo que a Gala do Festival da Primavera do CMG é um símbolo importante da cultura chinesa, constituindo “uma grande honra poder testemunhar a primeira promoção do programa”.

Ao mesmo tempo, foi realizada uma exposição de produtos culturais criativos relacionados com a Gala, como dísticos do Festival da Primavera e cachecóis vermelhos, que ganharam popularidade entre os visitantes.

Nos últimos dias, o video foi também exibido no Reino Unido, Alemanha e Turquia, entre outros países.

Centro de Programas de Línguas da Europa e América Latina da China.