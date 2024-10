Futebol: O. Hospital defendeu muito para ser feliz na Taça

Um golo de penálti, do médio brasileiro Eduardo Souza, a 20 minutos do final, garantiu ao O. Hospital o apuramento para a 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.

Para a equipa da Beira Serra, tratou-se de uma vitória importante e, acima de tudo, potenciadora de uma mudança de ciclo, com vista à fuga aos lugares de descida que ocupa na Liga 3.

Em Tábua, duas equipas de escalões diferentes, mas com registos semelhantes, na época. Ambas seguem perigosamente próximas da cauda das tabelas classificativas dos campeonatos que disputam: a 2.ª Liga, no caso do Mafra, e a Liga 3, no O. Hospital.

Após uma parte inicial sem motivos de interesse, o Mafra surgiu mais atrevido e, aos 61’, quase marcou, através de um remate cruzado, da direita, por intermédio de Precatado, que passou a rasar o poste de Lucas.

Melhor estiveram os da casa, que ganharam um penálti, na primeira vez que chegaram com perigo à área mafrense, com Maiga a derrubar Varela.

Até final, o Mafra aumentou a pressão, mas o O. Hospital manteve a coesão defensiva.

O bálsamo de uma vitória como a de sábado tem de fazer efeito no campeonato. E já no sábado, 26 de outubro (11H00), com a receção ao vice-líder da série B da Liga 3, o Atlético – que nesta eliminatória da Taça até “caiu”, em casa, frente ao Rio Ave, mas que, na Liga 3, só sabe ganhar depois das três derrotas iniciais.