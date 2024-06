Fundação brasileira Getulio Vargas vai assinar protocolo com a UC

A Fundação Getulio Vargas, instituição brasileira do ensino superior, vai assinar um protocolo de cooperação com a Universidade de Coimbra, na segunda-feira, afirmou hoje aquela instituição do ensino superior.

O protocolo será formalizado na segunda-feira, dia em que o presidente da fundação brasileira Getulio Vargas, Carlos Ivan Simonsen, estará em Coimbra também para proferir uma conferência na Sala do Senado da Universidade de Coimbra (UC), no âmbito das “Conversas da Casa da Lusofonia”, adiantou.

Segundo nota de imprensa da UC enviada à agência Lusa, o presidente da fundação Getulio Vargas vai proferir uma conferência associada ao tema da digitalização e da inteligência artificial, num evento realizado em parceria entre as duas instituições e que irá contar com a presença do vice-reitor da UC para as relações externas, João Calvão da Silva, e do reitor da UC, Amílcar Falcão.