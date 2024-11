Figueirense lidera estrutura ligada à NATO

O secretário-geral da Comissão Portuguesa do Atlântico (CPA), estrutura que promove os valores da Aliança Atlântica, é o figueirense Manuel Matos dos Santos, o mais jovem de sempre a ocupar o cargo.

Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, Manuel Matos dos Santos, licenciado em Ciência Política e Relações Internacionais, pela Universidade Nova de Lisboa, disse que lhe despertou o interesse pelas questões da NATO quando frequentava o curso.

“Na altura, através de uma simulação da NATO em que participei, surgiu a oportunidade de fazer parte da Associação da Juventude Portuguesa do Atlântico (YATA) Portugal [a que presidiu], que faz parte da CPA, onde estou, hoje em dia, como secretário-geral”, contou o dirigente.

